KUDAKA destekli projeler için belgesel çekiliyor Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenmiş olan başarılı proje örnekleri çekilen belgeselle televizyonda yayımlanacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenmiş olan başarılı proje örnekleri çekilen belgeselle televizyonda yayımlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları destekleriyle yürütülen başarılı proje örnekleri, belgesel haline getirilerek ulusal kanallarda gösterilecek.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında uygulanan Tortum Gölü Fiyortpark Cam Teras Projesi ile Erzurum Tekstilkent Projesi uygulama alanları da yapılacak belgeselle seyirciyle buluşacak.

KUDAKA'nın desteği ile 2019 yılında yapılan Tortum Gölü Cam Teras Projesi ile aynı zamanda Tortum Gölü ve Şelalesi'nin tanınırlığının çekilen belgeselle sağlanması hedefleniyor.

Belgesel çalışmaları kapsamında ayrıca Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen ve ilk etapta yaklaşık 2000 kişilik istihdam öngörülen Tekstilkent Projesi'ni de kapsıyor.

Kaynak: AA