KUDAKA'dan Erzurum'daki yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği
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KUDAKA'dan Erzurum'daki yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
KUDAKA'dan Erzurum'daki yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği sunmak için "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında "Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı" (ER-OPA) projesini hayata geçirdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği sunmak için "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında "Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı" (ER-OPA) projesini hayata geçirdi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun hizmet binasında gerçekleşen proje protokolünün imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral katıldı.

Proje kapsamında, kentte üretilen et, süt ve arıcılık ürünleri başta olmak üzere yöresel katma değerli ürünler, "yüksek rakım, temiz ürün" sloganı ve "Erzurum Çarşı Pazar" ortak markası ile pazarlanacak.

Pazarlanması planlanan ürünlerin ilgili olduğu paydaşlara, hijyen sanitasyon, kalite standardizasyon, ticarileştirme, markalaşma, pazarlama konularında eğitimler verilecek.

Bu kapsamda Erzurum'un 20 ilçesinde proje konusunu ilgilendiren asgari 120 saatlik eğitim programı uygulanacak.

KUDAKA'dan Erzurum'daki yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği
KUDAKA'dan Erzurum'daki yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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