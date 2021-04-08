KUDAKA'dan üretim ve istihdam odaklı iki proje
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KUDAKA'dan üretim ve istihdam odaklı iki proje

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KUDAKA'dan üretim ve istihdam odaklı iki proje

"Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Erzurum Valiliği YİKOB tarafından yürütülecek olan "Deri Sektörü Erzurum'da Yükseliyor" isimli proje ile "Kaz Tüyü Projesi"nin sözleşmeleri, Erzurum Valisi Okay Memiş ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay...

"Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Erzurum Valiliği YİKOB tarafından yürütülecek olan "Deri Sektörü Erzurum'da Yükseliyor" isimli proje ile "Kaz Tüyü Projesi"nin sözleşmeleri, Erzurum Valisi Okay Memiş ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.

Projeler kapsamında, Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 4.300'er m2'lik iki adet fabrika binası inşa edilerek ülkemizin önde gelen deri isleme (ayakkabı, çanta, deri giysi vs. imalatı) ve kaz tüyü imalat firmalarına tahsis edilerek hem deri sektörünün geliştirilmesi hem de kentte üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede hayvancılık sektöründen elde edilen katma değer artırılarak Erzurum'un sektörde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için gerekli altyapının oluşturulması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin de artırılması planlanıyor.

Her iki projeyle birlikte Erzurum'da yaklaşık bin kişilik yeni istihdam oluşturulması hedeflenerek toplam yatırım tutarı 10 milyon TL olan iki projeye, KUDAKA tarafından yaklaşık 5 milyon TL destek sağlanacak. - ERZURUM

KUDAKA'dan üretim ve istihdam odaklı iki proje
KUDAKA'dan üretim ve istihdam odaklı iki proje
KUDAKA'dan üretim ve istihdam odaklı iki proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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