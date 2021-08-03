KUDAKA'dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon TL'lik yatırım
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KUDAKA'dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon TL'lik yatırım

KUDAKA'dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon TL'lik yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 7 proje başarılı bulundu.

Yatırım tutarı toplamda 15,5 milyon TL olan 7 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 10,5 milyon TL destek sağlanacak. Söz konusu projeler kapsamında, bölgede yöresel ürünlerin ekonomik değerinin arttırılması ve kırsal alanda yeni iş imkanlarının oluşturulması planlanmaktadır. Projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte 120 kişi istihdam edilecek.

2021 Yılı SOGEP kapsamında desteklenen projeler listesi şu şekilde:

"Süt Toplama ve İşleme Merkezi-Horasan Belediye Başkanlığı, Narman Belediyesi Bitkisel-Hayvansal Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi-Narman Belediye Başkanlığı, Tercan Belediyesi Alabalık Yetiştiriciliği Projesi-Tercan Belediye Başkanlığı, İliç Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı Projesi-İliç KHGB, Bayburt Eko-Köy Projesi-Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Eko-Köy Projesi-Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Demirözü Belediyesi Pestil ve Köme Tesisi-Demirözü Belediye Başkanlığı, Bayburt Yöresel Turşu Üretim Tesisi-Bayburt Belediye Başkanlığı" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KUDAKA'dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon TL'lik yatırım - Haberler Ekonomi
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