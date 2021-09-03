KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek
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KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek

KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, imalat sektörü yatırımlarına yaklaşık 10 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunmaya devam ediyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, imalat sektörü yatırımlarına yaklaşık 10 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunmaya devam ediyor.

2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya, ayakkabı, gıda, plastik, elektrik devre ve cihazlarının imalatını gerçekleştiren 6 yerel firmanın proje destek sözleşmeleri KUDAKA merkez binasında gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Onaylanan 6 projeye sağlanacak yaklaşık 10 milyon TL'lik destekle imalat sektöründe kapasite, ürün çeşitliliği ve teknolojinin arttırılması hedefleniyor. Uygulanacak projeler kapsamında planlanan yatırımların tamamlanması ile sadece Türkiye'deki taleplerin değil küresel taleplerinde karşılanması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Yatırımların tamamlanması sonrasında projelerin bölge istihdamını arttırıcı etkisinin yanı sıra yeni yatırımlar için de teşvik edici ve yol gösterici olması hedefleniyor. - ERZURUM

KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek
KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek
KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek - Haberler Ekonomi
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