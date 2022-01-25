KUDAKA'dan bölgeye 29 milyon yatırım desteği - Haberler Ekonomi
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KUDAKA'dan bölgeye 29 milyon yatırım desteği

KUDAKA'dan bölgeye 29 milyon yatırım desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmiş olan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2'nin değerlendirme süreçleri sona erdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmiş olan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2'nin değerlendirme süreçleri sona erdi.

Program kapsamında et, süt, arıcılık, tabi kaynaklar, turizm ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 18 firmaya finansman desteği sağlanacak. Yapılacak yatırımlar için ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla kullandırılacak kredilerin finansman giderleri KUDAKA tarafından karşılanacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 18 projenin öngörülen yatırım tutarı yaklaşık olarak 29 milyon TL. Program kapsamında başarılı projelere ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla 3 ay ödemesiz, 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanmış olacak.

Program kapsamında desteklenen projelerin uygulamaya geçmesi ile birlikte Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölgede ürün ve hizmet çeşitliliğinde artış sağlanacak. Ayrıca yapılacak yatırımlar vesilesiyle yaklaşık 300 kişilik ilave istihdam sağlanması öngörülüyor. Program kapsamında bölgeye ihracat potansiyeli olan ve kaynak verimliliği sağlayan yeni yatırımlar kazandırılmış olacak. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Yatırım, Turizm, Ekim, Ekonomi, Haber

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