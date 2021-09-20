KUDAKA'dan Bayburt Doğal Taş Fabrikası'na 3 milyon 750 bin liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı" kapsamında Bayburt Doğal Taş AŞ'nin hak kazandığı 3 milyon 750 bin liralık destek için imza töreni düzenlendi.

Bayburt Valiliğindeki imza töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, kentin gururu olan Bayburt Doğal Taş AŞ'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 3 milyon 750 bin lira destek almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Epcim, bu desteğin, kentin en önemli sektörü olan doğal taş madenciliğini geliştireceğini ve yönetim sorunlarının giderileceği bir yapıya kavuşturacağını belirterek, salgın sürecinin zorluklarının yaşandığı bir dönemde üretimin, istihdamın artması noktasında fabrikaya verdikleri destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Bayburtlular adına teşekkürlerini sundu.

Bu kaynağın fabrikayı küllerinden yeniden doğuracağını, çok büyük başarılara imza atmalarını sağlayacağını vurgulayan Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'e de teşekkür etti.

Epcim, desteğin doğal taş sektörünün gelişmesine ve Bayburt ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Destek kalemlerine ilişkin olarak, ham madde kaynağı temini noktasında bu kaynağı kullanmış olacağız. Personel istihdamı noktasında özel bir destek olarak 500 bin liralık destek. Makine ekipman alımı noktasında da özel bir destek paketi sunulmuştur. Bu yönetim kurulunda 24 ay süreyle danışmanlık görevini üstlenecek personel çalıştıracağız. Yine Bayburt Doğal Taş AŞ'nin ortakları olan İl Özel İdare, Bayburt Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımızla birlikte sermaye oranı noktasında bir katkı sağlayacağız. Yani en büyük ortağımız Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası yüzde 49'unu karşılayacak. Özel İdaremiz yüzde 40'a kadar bu desteği sağladığında yaklaşık 4 milyon 250 bin liralık önemli bir desteği fabrikamıza sağlamış olacağız."

Konuşmaların ardından Epcim ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Törene, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan da katıldı.