Kudaka'dan 3 ile 4 Milyonluk Bütçe

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA), 2019 yılı mali destek programı kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine 4 milyon liralık bütçe ayırdığı bildirildi.

KUDAKA tarafından Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, burada yaptığı konuşmada, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak mali destek programına ayrılan toplam bütçenin 4 milyon lira olduğunu belirtti.

Bütçeden 1 milyon 750 bin liranın Erzurum'a, 1 milyon 250 bin liranın Erzincan'a, 1 milyon liranın ise Bayburt'a ayrıldığını aktaran Demirdöğen, hazırlanan projelerin 19 Şubat Salı günü saat 18.00'e kadar ajansa teslim edilmesi gerektiğinin kaydetti.

Demirdöğen, ajansın kurulduğu günden bugüne kadar geçen 8 yılda bölgede desteklenen projeler ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA