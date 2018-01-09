Kudaka Başkanı ve Erzurum Valisi Azizoğlu Açıklaması

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum, Erzincan ve Bayburt için 16 milyon 862 bin 500 liralık bir çağrımız var. Projelerini iyi yapan ve bağımsız denetçilerden geçiren sektörler, kişiler, mahalli idare birimleri, devlet kurumları ve özel sektör kuruluşları bu kaynaklardan faydalanabilecekler. Kimseye ayrıcalık yok." dedi.

Erzurum'da, Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi, Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi başlıklı mali destek programlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Azizoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta uygulanacak söz konusu programlar için toplam 16 milyon 862 bin 500 liralık bütçe ayrıldığını söyledi.

KUDAKA'nın kurulduğu günden bu yana söz konusu üç kentte çok güzel hizmetler verdiğini belirten Azizoğlu, şöyle devam etti:



"Bu yıl 2017 proje çağrısını 2018'in ilk günlerinde yaptık. Erzurum, Erzincan ve Bayburt için 16 milyon 862 bin 500 liralık bir çağrımız var. Projelerini iyi yapan ve bağımsız denetçilerden geçiren sektörler, kişiler, mahalli idare birimleri, devlet kurumları ve özel sektör kuruluşları bu kaynaklardan faydalanabilecekler. Kimseye ayrıcalık yok. Bütün mesele doğru projeleri ortaya koymak. Bu konuyu tüm kurumların ciddiye almalarını öneriyorum."



Azizoğlu, proje hazırlamanın teknik bir iş olduğuna işaret ederek, "Bunu başarırsak kaynağı kullanır, yatırıma çeviririz. Öz kaynakları da kattığımız zaman bu miktar 30-40 milyon liraya ulaşır ve yatırıma aktarmış oluruz. Proje teknik bir iştir, uzman kişilerle çalışırsanız kurallarına uygun yapmış olursunuz. Proje konularında KUDAKA'daki uzmanlardan destek alabilirsiniz." dedi.

Azizoğlu'nun konuşmasının ardından, mali destek programlarının öncelikleri, bütçesi ve başvuru şartlarına ilişkin sunum yapıldı. KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile ajans uzmanları katılımcıların sorularını yanıtladı.