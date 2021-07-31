KUDAKA 2021 yılı Teknik Destek Programı 3. dönem sonuçları açıklandı
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KUDAKA 2021 yılı Teknik Destek Programı 3. dönem sonuçları açıklandı

KUDAKA 2021 yılı Teknik Destek Programı 3. dönem sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2021 yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2021 yılı Teknik Destek Programı 3. dönemine (Mayıs-Haziran) toplam 12 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 12 başvuru ön incelemede uygun bulundu. Ardından teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek Programı başvurularından toplamda 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 12 proje listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler ise şöyle:

"Başvuru Talep Formu, Destekleyici Belgelerin asılları; Başvuru Sahibi Karar Belgesi, Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa), Teknik Şartname, Proforma Fatura, Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri, Eğitim Müfredatı (eğitim varsa). Sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KUDAKA 2021 yılı Teknik Destek Programı 3. dönem sonuçları açıklandı - Haberler Ekonomi
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