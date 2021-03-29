KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı
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KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı

2021 Yılı Teknik Destek Programı Ocak-Şubat dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2021 Yılı Teknik Destek Programı Ocak-Şubat dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılıp, başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulunmuş ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 29 Mart 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

"1.Başvuru Talep Formu

2.Destekleyici Belgelerin asılları

Başvuru Sahibi Karar Belgesi

Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)

Teknik Şartname

Proforma Fatura

Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

Eğitim Müfredatı (eğitim varsa)

Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:41:22. #1.14#
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