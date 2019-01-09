Kudaka 2019 Yılı Mali Destek Programı Açılış Toplantısı Yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA); 2019 Yılı Mali Destek Programı proje teklif çağrısının ilanıyla birlikte Erzurum, Erzincan, Bayburt il merkezleri ve bağlı ilçelerde bilgilendirme toplantılarını başlattı.

4 Ocak 2019 tarihinde ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek programının ilk bilgilendirme toplantısı, bugün Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Ajans personeli, kamu kurumu ve STK temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan Mali Destek programına ayrılan toplam bütçenin 4 milyon TL olduğunu belirtti. Bu bütçeden 1 milyon 750 bin TL Erzurum'a, 1 milyon 250 bin TL Erzincan'a ve 1 milyon TL Bayburt'a ayrıldığını ifade eden Demirdöğen, hazırlanan projelerin 19 Şubat 2019 Salı günü saat 18: 00'a kadar Ajansa teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasının devamında ise Ajansın kurulduğu günden bugüne kadar geçen 8 yıl içerisinde bölgede desteklenen projeler ve önümüzdeki süreçte planlanan Ajans çalışmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı.

2019 yılı mali destek programının öncelikleri, bütçesi, başvuru koşullarının anlatıldığı sunumun ardından programın soru-cevap bölümünde Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Ajans uzmanları katılımcıların sorularını yanıtladı.

Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları 15 Ocak 2019 Salı günü Bayburt'ta, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Erzincan'da yapılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA