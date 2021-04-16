KUDAKA 134. yönetim kurulu toplantısı VKS üzerinden yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 134. yönetim kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi.