Kuçuret dağı şehitler tepesine Bayrak diktiler
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Kuçuret dağı şehitler tepesine Bayrak diktiler

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Kuçuret dağı şehitler tepesine Bayrak diktiler

Demrikent köyü Doğa severler grubu Kuçuret dağı şehitler tepesine Bayrak dikti.

Demrikent köyü Doğa severler grubu Kuçuret dağı şehitler tepesine Bayrak dikti.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Demrikent köyü Doğa severler grubu Demirkent Köyü üst kısmında bulunan Kuçuret dağı şehitler tepesine 6 kilometre yol yürüyerek Bayrak götürüp diktiler.

Demirken köyü Doğaseverler gurubu sözcüsü Yalçın Çakal, "Köyümüzde bulunan Kuçuret dağı şehitler tepesinin bayrağı güneşten solmuştu ben ve ekip arkadaşlarım Muharrem Güngör, Sait Susam, Seyfullah Sani Yazıcı, Ömer Susam, Kemal Karakaş ve Nazım Kasap ile birlikte dağın zirvesine bir yürüyüş düzenledik. Yanımızda getirdiğimiz Bayrağımızı güneşten solan Bayrakla değiştirdik. Bayrak töreni düzenledik. İstiklal Marşı eşliğinde göndere çektik. Şehitlerimize gereken saygıyı her zaman göstermeliyiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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