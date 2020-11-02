Küçükyumuk ailesi son durum: Küçükyumuk ailesi kurtuldu mu?
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Küçükyumuk ailesi son durum: Küçükyumuk ailesi kurtuldu mu?

02.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:30
Küçükyumuk ailesi son durum: Küçükyumuk ailesi kurtuldu mu?

Küçükyumuk ailesi olayı nedir? İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı enkazında kaldığı öğrenilen Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş kurtuldu mu araştırılıyor. Küçükyumuk ailesi son durum nedir?

Küçükyumuk ailesi, İzmir Seferihisar merkez üssü olan şiddetli deprem sonrası Doğanlar Apartmanı enkazında mahsur kalmıştı. Kullanıcılar, Küçükyumuk ailesine ne oldu, kurtuldu mu sorularını sorguluyor. Mert, Eda ve Ateş Küçükyumuk'a ne oldu? İşte, detaylar...

KÜÇÜKYUMUK AİLESİ KURTULDU MU?

İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem ardından Doğanlar Apartmanı'nı enkazından 1 Kasım akşamı üzücü bir haber geldi. Göçükten çıkarılanların Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş olduğu öğrenildi.

Küçükyumuk ailesi son durum: Küçükyumuk ailesi kurtuldu mu?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 55 saat geçti ve Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı enkazından Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanında arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde de devam ettiği çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştıları öğrenildi. Cesedine ulaşılan 3 kişinin aynı aileden Mert Küçükyumuk ile eşi Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu öğrenildi. Üç kişilik aileden geriye ise birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldı.

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