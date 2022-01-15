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Küçüköksüz güven tazeledi

Küçüköksüz güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen Şoförler Odası Başkanlığı seçiminde mevcut Başkan Muammer Küçüköksüz, yeniden başkan seçildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen Şoförler Odası Başkanlığı seçiminde mevcut Başkan Muammer Küçüköksüz, yeniden başkan seçildi.

Dumlupınar İlkokulu Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen seçimlerde üç adayın listesi yarıştı. Seçimler sonucunda mevcut Başkan Muammer Küçüköksüz kullanılan 883 oyun 387'sini alarak tekrar başkan oldu. Diğer adaylar Bayram Ayyıldız 264, İrfan Bölükbaş ise 242 oy aldı.

Seçim sonrası kazandıkları için mutlu oldukları ifade eden Başkan Küçüköksüz, "Şoför esnafımızın hep yanında olduk, onlar da bizlere tam destek vererek bizleri tekrar başkanlık görevine seçtiler. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Kazanan şoförler odası oldu. Bu seçimim kaybedeni olmamıştır. Demokrasi havasında bir seçim gerçekleşti" diye konuştu.

Başkan Muammer Küçüköksiz'ün listesi ise şu isimlerden oluşuyor: Ömer Kale, Sezai Şahin, Süleyman Yıldız, Osman Gencel, Muharrem Kocamanoğlu, Mahmet Memiş, Ahmet Yüksel ve Halil Bicil. - ORDU

Küçüköksüz güven tazeledi

Küçüköksüz güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen Şoförler Odası Başkanlığı seçiminde mevcut Başkan Muammer Küçüköksüz, yeniden başkan seçildi.

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