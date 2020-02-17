Küçükoğlu, VW ve Mercedes için Slovenya’da robotik hat kuracak

17.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:33

Küçükoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, 2020 ve 2021 yıllarında yürütecekleri projeleri ve yeni yatırımlarını DÜNYA'ya açıkladı. Şirketin, önümüzdeki dönemde önemli yatırımlarından biri Slovenya'daki fabrikasında Volkswagen ve Mercedes için kuracağı robotik hat olacak.