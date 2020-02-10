Küçükoğlu Holding tüm çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası hediye etti

10.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:53

Küçükoğlu Holding bünyesindeki şirketlerde çalışanların tamamı tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesine girdi. Holding şirketlerinden Aktoy Sigorta tarafından hazırlanan hediye poliçeler, Holdingin İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin tarafından 8 şirketteki 1.500 dolayındaki mavi ve beyaz yaka personele hediye edildi.



Hediye edilen poliçelerin dağıtımı için düzenlenen törende konuşan İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli güçlü kuruluşlarından Küçükoğlu Holding'in en son teknolojileri bünyesinde barındırdığını, sürdürülebilir büyümeyi hedeflediğini ve sürekli gelişimi ilke edinen nitelikli bir kadroya sahip olduğunu söyledi. İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Slovenya'da 90 bin metrekare alanda otomotiv sektörünün dev markaları için üretim yaptıklarını, inşaat ve sigorta sektörlerinde de faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Yahya Erçetin, "Küçükoğlu Holding olarak, tüm faaliyetlerimizi 2025 stratejik planımız doğrultusunda yürütüyoruz. Her yıl yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarında yer alan hedeflerimize uygun yatırımlarımız devam ediyor. Holdingimizin şirketlerinde çalışanların mesleki, kişisel gelişimlerine çok önem veriyoruz. Holding şirketlerimizdeki çalışanların gelirlerini olanaklarımız ölçüsünde yükseltiyoruz. Ayrıca sosyal yardımlarımızı da var. Yine çalışanlarımızın sağlıklarını güvence altına almak amacıyla tüm personelimize tamamlayıcı sağlık sigortası hediye ettik. Bu sayede çalışanlarımızı SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında, fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler. Çalışanlarımızın yakınlarından bu sigortadan yararlanmak isteyenler olursa da indirimli fiyatlar uygulanacak. Tüm çalışanlarımıza ve yakınlarına bu poliçeye ve hastanelere ihtiyaç duymayacakları sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA