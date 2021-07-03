Küçükoğlu Holding'e prestijli bir ödül daha

Otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding, 'İnsana Saygı Ödülü'ne layık görüldü.

Otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding, 'İnsana Saygı Ödülü'ne layık görüldü.

En çok istihdam sağlayan, en çok başvuru alan ve başvuruları yüzde 100 yanıtlayan firmalar arasında yer alan Küçükoğlu Holding, Türkiye'nin en saygın ödüllerinden birine daha sahip oldu. Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, İnsana Saygı Ödülleri'nin Kariyer. net'in ana sponsorluğunda İnsan Kaynakları Zirvesi'nde dağıtıldığını söyledi. Bu yıl 20'incisi dağıtılacak ödüllerin 30 bin firma arasında en çok istihdam sağlayan, en çok başvuru alan ve başvuruları yüzde 100 yanıtlayan firmalara verildiğini belirten Yahya Erçetin, birçok alanda uluslararası standartlara sahip Küçükoğlu Holding'in böyle bir ödülü almasının sürpriz olmadığını söyledi.

İnternet üzerinden yapılan iş başvurularının tümünü yanıtladıklarını ve çok sayıda adaya istihdam olanağı sağladıklarını kaydeden Erçetin, "Küçükoğlu Holding olarak, aidiyet duygusu gelişmiş binlerce insanın bir araya geldiği büyük bir aileyiz. Çalışanlarımıza verdiği değer ve gösterdiğimiz saygı sektördeki herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. O yüzden birçok insan bizimle çalışmak ve Küçükoğlu Holding ailesine katılmak istiyor. Bizde çalışmak için başvuru yapan tüm adaylara yanıt vererek, kendilerine saygımızı gösterdik. Bu anlamda sağladığımız istihdam ve kurumumuzda çalışmak için yapılan çok sayıda iş başvurusu, bu ödülü hak ettiğimizi gösteriyor" dedi.

İnsana Saygı ödülleri, iş dünyasından binlerce profesyonelin katıldığı ve İnsan Kaynakları felsefesinin irdelendiği İnsan Kaynakları Zirvesi'nde sahiplerini bulacak. Ödül töreni bu yıl da pandemi koşulları nedeniyle 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 16.00-17.30 arasında online ortamda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı