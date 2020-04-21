Küçükoğlu Holding 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyacak
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23 Nisan, Güncel

Küçükoğlu Holding 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyacak

Her yıl rengarenk görüntüler eşliğinde coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacak.

21.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:03
Küçükoğlu Holding 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyacak

Her yıl rengarenk görüntüler eşliğinde coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacak. Salgın nedeniyle sportif, kültürel, ekonomik ve siyasal birçok etkinlik iptal edilirken, kamu ve özel sektör kuruluşları 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl çalışanlarının çocukları ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek kutlayan Küçükoğlu Holding, bu yıl TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle daha da anlam kazanan etkinlikleri korona virüs salgını nedeni ile ev ortamında yapacak.

Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, geleneksel hale getirdikleri resim yarışmasını bu yılda düzenleyeceklerini belirterek, çocukların evlerinde bayramla ilgili resim yaparak Holding İnsan Kaynakları birimine göndereceklerini söyledi. İnternet üzerinden gönderilecek resimlerin seçici kurul tarafından değerlendirilerek dereceye girenlerin ödüllendirileceğini açıklayan Erçetin, yarışmaya katılan tüm eserlerin Holding'in ve bağlı tüm şirketlerin sosyal medya hesaplarında yayınlanacağını bildirdi. Bayramın en önemli etkinliği olan makam ve görevlerin bir süreliğine çocuklara devrinin ise sanal ortamda çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini ifade eden Yahya Erçetin, şunları dile getirdi: "Türk milletinin iradesini yansıtan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Meclisin açılışının 100. yılı olması, Ulu Önder Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı çok daha anlamlı kılıyor. Salgın nedeniyle dışarıda kutlayamasak da, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı coşkuyla kutlaması için ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı, şarkılar, danslar eşliğinde, rengarenk bayraklarla süslenmiş ortamlarda yine coşkuyla kutlayacağımız günlerin geleceğini bilerek, çocuklarımızın sevincine ortak olalım."

Açıklamasının sonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 23 Nisan gecesi saat 21.00'da herkesi İstiklal Marşı'nı okumaya davet ettiğini hatırlatan Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, miniklere de, 23 Nisan'da evlerinin pencerelerini, balkonlarını Türk bayraklarıyla donatmaları çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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