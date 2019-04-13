Küçüklerden Büyük İş

Düzce Namık Kemal İlkokulu öğrencileri Gez-Gör-Yap-Öğren etkinlikleri kapsamında kentin tarihi, turistik mekanları ile mesire alanlarını geziyorlar. Öğrenciler gezerken aynı zamanda mekanlarda piknikçilerden arda kalan çöpleri topluyorlar.

Düzce Namık Kemal İlkokulu yönetimi öğrencilerin il genelinde ki tarihi ve turistik mekanları ile mesire alanlarını tanımaları için "Gez-Gör-Öğren-Yap" adı altında proje başlattı. Proje kapsamında her hafta bir sınıf değişik mekanlara giderek hem geziyorlar hem de alanda bulunan ve piknikçilerden geride kalan çöpleri toplayarak çevre temizliğinin önemine dikkat çekiyorlar.

Son olarak Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Gırgın Çayırı mesire alanına giden öğrenciler burada piknikçilerden arda kalan onlarca torba çöpü toplayarak çevre temizliğine katkıda bulundular. Proje kapsamında gezilerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA