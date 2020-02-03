Küçüklerde Beşiktaş Jimnastik Kulübü şampiyon oldu

03.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:59

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Türkiye Hentbol Kulüplerarası Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Beşiktaş Jimnastik Kulübü şampiyonluğu ile sona erdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Türkiye Hentbol Kulüplerarası Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi. 27 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu, Muradiye Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 19 ilden 29 kulüp ve 450'yi aşkın sporcu katıldı.



7 gün süren ve birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda final maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 33-24 yenen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Türkiye Şampiyonu olurken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ikinci, Bursa Hentbolspor Kulübü üçüncü, Trabzon Gençlik ve Spor Hizmetleri Kulübü ise dördüncü oldu. Final maçların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları, Spor Şube Müdürü Ufuk Özlem, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Umut Altınışık ve Hentbol Manisa İl Temsilcisi Vahdettin Yılmaz tarafından verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA