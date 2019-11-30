Küçükler, robot geliştirmek için yarıştı

30.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:27

Başakşehir Belediyesi, çocukların robotik çözümleme yeteneği kazanması ve bu yönde gelişim sağlaması için robot etkinliği düzenledi. "Hackathon" adı verilen robot maratonunda katılımcılar, 4 farklı kategoride robot geliştirmek için çaba gösterdi.



Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde 2 gün süren etkinlikte çocuklara farklı alanlarda robot geliştirme seçenekleri sunuldu. Başakşehir Living Lab Genel Koordinatör Yardımcısı Can Tunçsav, öğrencilere etkinliğin başında gün boyunca gerçekleştirilecek etaplar konusunda bilgi verdi. Tasarım becerisi ve prototip üretmeye yatkınlığın başarı sağlamada önemli olduğuna dikkat çekti.



Maç yapan, kutu kaldıran robotlar



Tunçsav'ın bilgi vermesinin ardından devreye etap eğitmenleri girdi. 4 farklı kategorideki robotların gövdesinin oluşturulması ve çalışma prensibi anlatıldı. Öğrenciler gruplara ayrılarak verilen bilgiler doğrultusunda üretime başladı. Dörder kişilik gruplara ayrılan katılımcılar, maç yapan, kutu taşıyan ve engel kaldıran robot ile hünerlerini sergiledi.



Robotlar hayallerle şekillendi



Katılımcıların her birinin farklı bir robot hayali vardı. Bilgisayarlarda bulunan modellemelerden de esinlenerek çalışma yaptılar. Öğrencilerin bu hayalleri, parçaları doğru şekilde birleştirmeleriyle birlikte birbirinden yetenekli ve farklı şekilde robotların ortaya çıkmasını sağladı. Eğitmenlerin de yardımıyla etkinlik sonunda öğrenciler 4 kategoride robot prototipi üretmeyi başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA