Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞKAN VE PERSONEL ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI, MÜDÜR TUTUKLANDIÇanakkale'de dün 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan ve Fen İşleri personeli M.Ö.
BAŞKAN VE PERSONEL ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI, MÜDÜR TUTUKLANDI
Çanakkale'de dün 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan ve Fen İşleri personeli M.Ö., Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fen İşleri Müdürü Metin Ertek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel