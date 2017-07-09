Küçükköyspor'dan Turizme Bisikletli Destek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallelerinden Küçükköy'ün Balıkesir Süper Amatör Ligi temsilcisi Küçükköy Spor, dört tekerlekli bisikletler kiralayarak hem bölge turizmine katkı hem de sarı-kırmızı camianın kasasına yaz dönemi süresince ekonomik gelir sağlamaya çalışıyor.



Küçükköy'ün dünyaca ünlü plajlarıyla tanınan Sarımsaklı mevkiinde sahil bandında geçen yıl satın alınan dört tekerlekli ve çift pedalı 2 ve 4 kişilik bisikletleri satın alıp kiralamaya başlayan Küçükköy Spor yönetiminin bu ilginç buluşuna vatandaşların da ilgisi yoğun oluyor.



15 dakikası 10 ile 15 liradan kiralanan bisikletlerle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Küçükköy Spor Kulüp Başkanı Murat Güren, kulüp olarak ekonomik güçlükler içinde olduklarını vurguladı.



Bu yıl yine bisikletlerle Sarımsaklı'nın turizmine katkı vermekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güren, "Turizm sezonu süresince bölgemize gelen ziyaretçilerimize hem tatillerine hoş anılar bırakmak hem de kulübümüze gelir sağlamak istedik. Bu amaçla geçtiğimiz yıl; aile tipi 4 kişilik 10 adet, iki kişiliklerden de 11 adet olmak üzere 21 adet dört tekerlekli bisiklet satın aldık ve bunları bölge turizmimizin hizmetine sunduk. Bu yılda bu bisikletlerle bu hizmetimizi sürdürüyoruz." dedi. Üzerinde Küçükköy Spor'un ambleminin bulunduğu bisikletlerin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun talep gördüğünü kaydeden Murat Güren, "Kulüp yönetimimizdeki ekip arkadaşlarımla birlikte Küçükköy ve Sarımsaklı da gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz ekip olarak bu hizmeti verirken çoğunlukla kulübün masraflarını yönetici arkadaşlarımızla kendi ceplerimizden ödüyoruz. Bu tür küçük gelirle de kulübümüze ekonomik katkılar kazandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sarımsaklı sahil bandında vatandaşların hem bisiklet pedallarını çevirerek spor yapma fırsatı bulduğunu bir yandan aileleriyle birlikte güzel vakitler geçirdiklerine işaret eden Başkan Güren, "Bu bisikletlerle; bizim asıl hedefimiz Sarımsaklı ve Küçükköy turizmine katkı verebilmekti, bunu da başardığımıza inanıyorum." diye konuştu. - BALIKESİR