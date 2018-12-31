Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü
Haber-Kamera: İSTANBUL DHAİstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti.
Haber-Kamera: İSTANBUL DHA
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı.
EK GÖRÜNTÜ
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-Cep telefonu görüntüsü
-Olaylardan görüntü
Geçilen görüntüler
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-Kavga anı
-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler
-Stadyum önünde bekleyenler
-Görgü tanığı ile röportaj
-Yücel'in fotoğrafı
-Adli Tıp önünde bekleyen TOMA
-Bekleyen polisler
-Kapı önünde bekleyen yakınları
-Genel ve detaylar
30.12.2018 - 17.32 Haber Kodu : 181230131
30.12.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181230141
30.12.2018 - 20.33 Haber Kodu : 181230157