Küçükelmalı Tabiat Parkı Türkiye'nin gözdesi olma yolunda

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, Türkiye'nin en gözde tabiat parklarından biri olma yolunda ilerliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, Türkiye'nin en gözde tabiat parklarından biri olma yolunda ilerliyor.

Pazaryeri ilçesinde yılda yaklaşık 250 bin misafir ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı, manzarası ile ziyaretçileri dört mevsim kendine çekiyor. Küçükemalı Tabiat Parkı, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kütahya, Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor. Parkta yapımına devam edilen orman köşkü, kır lokantası, gözetleme kuleleri, yürüyüş yolları, balık tutma iskeleleri, anfi tiyatro, çocuk parkı ve aydınlatma çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Konuyla ilgili bilgi veren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, azimle ve gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Tekin, "Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü olarak Küçükelmalı Tabiat Parkımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Proje tamamlandığında Küçükelamalı Tabiat Parkı Bilecik'in gözdesi ve çevre illerden misafir akınına uğrayan turizm cenneti haline gelecek" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı