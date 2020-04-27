Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki hayvanlar için yem bırakıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki hayvanlar için doğaya yem konuldu.
27.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:42
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki hayvanlar için doğaya yem konuldu.
Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde girişlerin yasaklandığı tabiat parkında bulunan hayvanlara yiyecek bıraktı.
Yemleme işleminin belirli aralıklarla yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA