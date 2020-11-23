Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler
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Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler

23.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:55
Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerin kartpostallık görüntüler oluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerin kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğal güzellikler arasındaki göletiyle dikkati çeken ve yılda yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda bulunan ağaçların renk değiştirmesiyle oluşan renk cümbüşü hayran bıraktı. Bilecik'e merkeze 44 kilometre Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Küçükelmalı Tabiat Parkı sonbaharda sarının ve yeşilin hakim olduğu ağaçlar, eşsiz doğası ve göleti ile ortaya muhteşem bir manzara çıkarıyor. Yeşil çam ormanları arasında kalan yapraklı ağaçların sarı ve kızıla büründüğü tabiat parkında, sonbaharın gelişiyle muhteşem kartpostallık doğa manzaraları görülmeye başlandı. Küçükelmalı Tabiat Parkı korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sessizliğe bürünürken, dört mevsim kendine has rengiyle de dikkat çekiyor. - BİLECİK

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler
Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler
Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler
Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler
Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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