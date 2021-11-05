Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği mest etti - Haberler
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Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği mest etti

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Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği mest etti

Bilecik'in önemli turizm merkezi Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşatan ağaçların havadan görüntüsü mest etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in önemli turizm merkezi Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşatan ağaçların havadan görüntüsü mest etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Küçükelmalı Tabiat Parkı bulunuyor. Yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı binlerce turistin ilgi odağı haline gelen tabiat parkında özellikle hafta sonları adeta insan seli yaşanıyor. Küçükelmalı Tabiat Parkı, Bursa, Kütahya ve Eskişehir gibi çevre illerden sonbaharda fotoğraf tutkunlarının da ilk adreslerinden birisi oluyor. Sarı ve yeşilin bütün tonlarının bir arada olduğu tabiat parkı ve yol güzergahında oluşan manzara fotoğraf tutkunları için bulunmaz fırsat sunuyor. İnsanı mest eden sonbahar manzarasının havadan görüntüsü de kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

(İHA)

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği mest etti

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği mest etti

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği mest etti

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