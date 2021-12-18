Küçükelmalı Tabiat Parkı beyaza büründü

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in en gözde mesire alanlarından olan ve çevre illerdeki vatandaşlar tarafından tercih edilen Küçükelmalı Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılda bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan serin havası, çam ormanlarının içindeki huzur veren ortamı ve göletiyle Bilecik'te ençok ziyaretçi ağırlayan mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkında kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Küçükelmalı Tabiat Parkı bu yıl da kış mevsimiyle birlikte kar yağışının Bilecik'te ilk etkisini gösterdiği noktalardan biri olurken, çam ormanlarının karla kaplanmasıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Bilecik'te turizm bakımından oldukça zengin bir ilçeyiz, diye belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri ilçemiz kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle bambaşka bir güzel. Küçükelmalı Tabiat Parkımız olmak üzere ilçemizdeki göletlerimiz ve mesire alanlarımızla dört mevsim turizme ev sahipliği yapıyoruz. İlçemizdeki doğal güzellikleri özellikle Küçükelmalı Tabiat Parkımızı Bilecik, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Ankara ve İzmir'den gelen günü birlik ziyaretçilerimiz oluşturuyor" dedi. - BİLECİK