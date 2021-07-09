Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi

Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CANLI Konser izlemeyi özleyenler Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen Duman konserine akın etti.

CANLI Konser izlemeyi özleyenler Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen Duman konserine akın etti.  

Küçük Çiftlik Park pandemiden bu yana ilk kez konser serisi ile kapılarını müzik sevenlere açtı. Yoğun ilgi gösterilen Duman konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. Duman, uzun bir aradan sonra İstanbul'daki ilk konseriyle hayranlarıyla buluştu.

 "15 BİN KİŞİLİK MEKANIMIZI BİN İKİYÜZ KİŞİYE AÇTIK"  Küçük Çiftlik Park sahibi ve işletmecisi Naz Kavran, "Bir buçuk sene sonra ilk konserimiz. Bu sezon açılınca, izinler gelince, bugün 9 Temmuz'da sezonu açıyoruz. İki sezondur, bugünü bekliyoruz. HES uygulaması, ateş ölçümü ve maske kontrollerini yapıyoruz. 15 bin kişilik mekanımızı bin 200 kişiye açtık, bu gece" diye konuştu.  

Konseri dinlemeye gelen Hatice Korkmaz "İki yıl sonra ilk defa konser görünce biletimizi hemen aldık. Biraz garip hissediyorum. Sıkıntılı bir ortam eğleneceğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi
Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi
Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi
Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi yumrukladı
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi yumrukladı
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Vladimir Putin Fahrettin Koca Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Müslüm Gürses İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Erol Bulut Şenol Güneş Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:23:40. #1.14#

title