Küçükçiflik Park'ta Duman konserine yoğun ilgi

CANLI Konser izlemeyi özleyenler Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen Duman konserine akın etti.

CANLI Konser izlemeyi özleyenler Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen Duman konserine akın etti.

Küçük Çiftlik Park pandemiden bu yana ilk kez konser serisi ile kapılarını müzik sevenlere açtı. Yoğun ilgi gösterilen Duman konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. Duman, uzun bir aradan sonra İstanbul'daki ilk konseriyle hayranlarıyla buluştu.

"15 BİN KİŞİLİK MEKANIMIZI BİN İKİYÜZ KİŞİYE AÇTIK" Küçük Çiftlik Park sahibi ve işletmecisi Naz Kavran, "Bir buçuk sene sonra ilk konserimiz. Bu sezon açılınca, izinler gelince, bugün 9 Temmuz'da sezonu açıyoruz. İki sezondur, bugünü bekliyoruz. HES uygulaması, ateş ölçümü ve maske kontrollerini yapıyoruz. 15 bin kişilik mekanımızı bin 200 kişiye açtık, bu gece" diye konuştu.

Konseri dinlemeye gelen Hatice Korkmaz "İki yıl sonra ilk defa konser görünce biletimizi hemen aldık. Biraz garip hissediyorum. Sıkıntılı bir ortam eğleneceğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı