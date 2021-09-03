Küçükçekmeceli öğrenciler, Gençlik Kampı'nda

Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel, bedensel ve zihinsel gelişimine destek olmak amacıyla Gençlik Kampı düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel, bedensel ve zihinsel gelişimine destek olmak amacıyla Gençlik Kampı düzenledi. 13-14 yaş grubu 35 öğrencinin katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Sakarya-Pamukova-Bakacak Kamp alanında gerçekleştirilen etkinlikte, gençler 5 gün boyunca birbirinden keyifli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi.

Hem eğlendiler hem dinlendiler

Öğrencilere planlı yaşam alışkanlığı kazandırmak konusunda destek olmak ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak hedefiyle düzenlenen Gençlik Kampı'nda öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde plaj voleybolu, plaj futbolu, okçuluk, badminton, mini golf, langırt gibi pek çok aktiviteye katıldı. 5 günlük program kapsamında, kendi sorumluluğunu alma ve öz güven duygusu geliştirme adına pek çok farkındalıkla tanışan öğrenciler, kamp alanındaki doğal ve kültürel yerleri gezerek, yeşilin ve doğanın tadını çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı