Küçükçekmeceli çocuklar geleceklerini kodluyor
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Küçükçekmeceli çocuklar geleceklerini kodluyor

21.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:29
Küçükçekmeceli çocuklar geleceklerini kodluyor

Çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandıran Robotik Kodlama kursu, Küçükçekmece'de başlıyor.

Çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandıran Robotik Kodlama kursu, Küçükçekmece'de başlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, çocukların online eğitim aldıkları bu dönemde tüketen değil, üreten bireyler olmalarını destekleyerek Robotik Kodlama eğitimini hayata geçirdi. İlçedeki çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen 'Robotik Kodlama' kursu için başvurular 29 Aralık'ta sona erecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek Robotik eğitimi, çocukların kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenebileceği şekilde programlandı.

DERSLER ONLİNE, BAŞVURULAR BELEDİYE'YE YAPILACAK

Pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek derslerde öğrenciler, 10 kişilik gruplar halinde haftada 3 saat, 7 hafta boyunca eğitim görecek. Düzeylerine göre 'Kodlama ve Robotiğe Giriş' ya da 'Robotik Kodlama' dersi alacak öğrenciler, eğitim sonunda başarı sertifikası almaya hak kazanacak. Şimdiye kadar 200 öğrencinin başvurduğu kurslarda öğrenciler toplamda 15-20 saat arası ders görecek.

Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösteriyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaç edinen Küçükçekmece Belediyesi'nin açtığı Robotik Kodlama kurslarına 4'ncü, 5'nci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencileri başvurabilir. Robotik Kodlama kurslarında çocukların kendilerini bir bilim insanı bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederek günlük yaşamdaki sorunlara özgün çözüm bulmaları sağlanacak. 


Küçükçekmeceli çocuklar geleceklerini kodluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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