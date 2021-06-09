Küçükçekmece'ye 2 yılda 10 yeni park kazandırıldı 17 park yenilendi

Küçükçekmece Belediyesi, 2 yıl içerisinde ilçeye 10 yeni park kazandırarak, 17 parkı da yeniledi.

Küçükçekmece Belediyesi, 2 yıl içerisinde ilçeye 10 yeni park kazandırarak, 17 parkı da yeniledi. Küçükçekmece'de toplamda 51 bin 654 m2 alan, yeşil alan olarak revize edilirken, 16 bin 984 metrekare alan da park olarak kazandırıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Küçükçekmece için ilçe genelindeki parkları yenileyerek, modern ve yepyeni parkları ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Korona virüs salgını sürecinde de hizmetlerine hız kesmeden devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 2 yılda ilçeye 10 yeni park kazandırarak, 17 parkı da yeniledi. Küçükçekmece'de toplamda 51 bin 654 m2 alan, yeşil alan olarak revize edilirken, 16.984 m2 alan da park olarak kazandırıldı.

Kemal Çebi: Küçükçekmece'nin çehresini betondan yeşile çevirmek, Küçükçekmecelileri de daha düzenli, daha modern parklarda, bahçelerde buluşturmak istiyoruz.

Korona virüs ile mücadele döneminde yeşil alanların öneminin çok daha fazla anlaşıldığına dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yeşil alanların azalmasının yaşam kalitemizi doğrudan etkilediğinin farkındayız. Bu alanlara daha fazla Küçükçekmecelinin erişim hakkının olduğunu da biliyoruz. Miniklerimizin güvenle koşup oynayacağı, büyüklerimizin biraz soluklanıp dinleneceği ve tüm komşularımızın spor yapabileceği alanlar oluşturmak bilinciyle ilçemizde yeşil alan ve park sayısını artırmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda aldığımız geri dönüşler çok olumlu. İlçemize yeni parklar kazandırmaya ve mevcut parklarımızı yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

2 yılda 10 yeni park kazandırıldı

2019 yılından günümüze ilçedeki atıl arazileri imara açmadan yeşil alana dönüştüren Küçükçekmece Belediyesi, 10 yeni parkı çocuk oyun alanları, basketbol sahası ve oturma alanlarıyla sıfırdan inşa ederek, modern görünüme kavuşturdu. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan mevcut parklarda, oyun grupları, kent mobilyaları, yeşil alan ve spor alanları yenilendi. Fatih, Halkalı, İnönü ve İstasyon Gündüz Çocuk Bakımevleri'nin bahçelerine ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından toplamda 3 bin 87 m2 alana, çocuklar için oyun alanları ile çevresinde dinlenebilecekleri ve zaman geçirebilecekleri kent donatıları ve yeşil alanlar kazandırıldı.

Küçükçekmece'ye kazandırılan yeni parklar

Atakent Mahallesi 1. Etap 9. Çıkmaz Sokak Parkı, Atakent Mahallesi 415-1 Parsel Parkı ve Açık Spor Alanı, Atakent Mahallesi Kuşlar Tepesi Caddesi Açık Spor Alanı, Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak Parkı ve Açık Spor Alanı, Fevziçakmak Mahallesi Kaya Sokak Park Alanı, Halkalı Merkez Mh. 5001 Parsel Yanı Park ve Açık Spor Alanı, Halkalı Merkez Mh. 5186 Parsel Parkı ve Açık Spor Alanı, Halkalı Merkez Mh. Orhan Saral İ.Ö Okulu Karşısı Parkı, Tevfikbey Mh. Dr. Ali Demir Caddesi Park Alanı, Soyak Yönetimi Önü Park Alanı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı