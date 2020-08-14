Küçükçekmece'ye 1 yılda 61 bin ton asfaltlama yapıldı
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Küçükçekmece'ye 1 yılda 61 bin ton asfaltlama yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'ye 1 yılda 61 bin ton asfaltlama yapıldı
14.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:22

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

2019'un Mayıs ayından bugüne kadar geçen zaman içinde 61 bin ton asfalt serimi gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, asfalt mesaisini gece gündüz demeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 1 yılda ilçe genelinde 24 bin ton asfalt kaplama ve 37 bin ton asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

Kentin ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilen yol yapım hizmetleri kapsamında, mevsim koşullarının etkisiyle bozularak deforme olan, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek yollar, kullanıma uygun hale getirilip iyileştirilerek, sıcak asfaltla kaplanıyor. İlçede yaz aylarında yoğunlaşan asfalt mesaisi, mevsim şartları elverdiği sürece yıl boyunca devam ediyor.

"İhtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama devam edecek"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Asfalt çalışmalarımız ilçemizin ihtiyaç duyulan her bölgesinde sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı asfalt ekiplerimiz Küçükçekmece'nin dört bir yanında asfalt dökümü, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz de sık sık çalışmaları yerinde incelemeye gayret gösteriyoruz. Aşırı kullanımdan dolayı bozulan yollarımızı daha prestijli hale getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda bize ulaşan, yönlendiren, taleplerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda parke kaplaması ve bordür taşı çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, ayrıca yağmur suyu kanallarını yeniliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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