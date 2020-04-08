Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da kaçak maske operasyonu: 73 bin maske ele geçirildi
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Küçükçekmece, Koronavirüs, Polis, 3. Sayfa

Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da kaçak maske operasyonu: 73 bin maske ele geçirildi

Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmeye çalışarak yasa dışı maske üreten iş yerlerine yapılan baskında 73 bin 100 adet kaçak ürün ele geçirildi.

08.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:48
Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da kaçak maske operasyonu: 73 bin maske ele geçirildi

Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmeye çalışarak yasa dışı maske üreten iş yerlerine yapılan baskında 73 bin 100 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, polis dün ilk olarak Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi Güray Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığını belirledi. Emniyet ekipleri, dün öğleden sonra söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 bin 100 adet satışa hazır maske, maske yapımında kullanılan 2 koli bez ve maske lastikleri ele geçirildi.

Dün ikinci operasyon Eyüpsultan'da gerçekleştirildi. İlçede bir atölyede kaçak maske üretildiğini belirleyen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda 70 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Küçükçekmece'de izinsiz maske üretimi yapan iş yerine ait maskelere İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu. Eyüpsultan'daki iş yeri ise ruhsatsız ve belgesiz üretim yaptığı gerekçesi ile mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İşletme sahipleri hakkında her iki iş yeri sorumlusuna yasal işlem yapılarak "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan ceza kesildi.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince baskına uğrayan kayıt dışı iş yerinde makinelerin maske üretimine devam etmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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