KÜÇÜKÇEKMECE VE EYÜPSULTAN'DA BUZ TUTAN YOLLARDA KAYARAK DÜŞTÜLER

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE ve Eyüpsultan'da kar yağışının ardından, yollar, kaldırımlar ve dik yokuşlar buz tuttu. Sürücüler otomobilleriyle ilerlemekte zorlanırken, yayalar da buzlanan yollarda düşmemek için yoğun çaba sarf etti, bazıları ise kayarak düştü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından yollar buz tuttu. Küçükçekmece'de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyenler buzlanma sebebiyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar buz tutan yollarda yürümekte zorluk çekti, bazıları kayarak yere düştü. Ara sokaklarda ise sürücüler yola çıkamadı. O anlar kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da da tuzlama çalışması yapılmayan dik yokuşlar sürücü ve vatandaşlar için tehlikeli hale geldi. Buzlanan yokuşlarda yürümeye çalışanlar, kayıp düşmemek için yoğun çaba gösterdi.