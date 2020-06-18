Küçükçekmece TEM Yan yolu su bastı; mahsur kalan araçları gençler kurtardı
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Küçükçekmece TEM Yan yolu su bastı; mahsur kalan araçları gençler kurtardı

Küçükçekmece TEM Yanyolu şiddetli yağış nedeniyle su bastı.

Küçükçekmece TEM Yan yolu su bastı; mahsur kalan araçları gençler kurtardı
18.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:46

Küçükçekmece TEM Yanyolu şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalan sürücü ve yolcuları, yine yolda kalan 2 genç kurtardı. 

İstanbul'da etkili olan yağış ve dolunun ardından bazı yolları su bastı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Küçükçekmece TEM Otoyolu yan yolda bir anda bastıran yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yol göle dönerken bazı araçlar su birikintilerini geçemedi. Mahsur kalan Berat ve Sercan Coşkun araçlarını iterek sudan kurtardı. Kardeşler daha sonra yolda kalan diğer araç sürücülerine de yardım etti. Mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağlayan gençler "İterek 3-4 araba kurtardık. Perişan haldeyiz." dedi. Gençler ayrıca tıkanan rögarları da açmaya çalıştı. 

Aynı su birikintisinde kalan bir sürücü ise araçtaki eşini kucaklayarak göle dönen yoldan çıkarttı. 

Olay yerine itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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