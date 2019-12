Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

02.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:54

Küçükçekmece Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek amacıyla ilçenin pek çok yerine afişler astı. Ancak ilçede yaşayan vatandaşlar, afişlerde kullanılan ifadelerin çocuklarının psikolojisini etkilediği söyleyerek tepki gösterdi. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, bu tür afişlerin çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.

DURUMU ÇOCUKLARA İZAH EDEMİYORUZ

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri konu alan afişler günler önce ilçenin farklı noktalarındaki ilan panolarına yapıştırıldı. Afişlerde Annemi dedem öldürdü, beni nişanlım öldürdü, kızımı oğlum öldürdü, kızımı kocam öldürdü, beni oğlum öldürdü, beni eski kocam öldürdü, annemi babam öldürdü gibi ifadeler yer alıyor. Cadde, sokak araları ve okul önlerindeki ilan panolarında bulunan afişlerdeki ifadelere vatandaşlar tepki gösterdi. Çocukların afişi gördüğünde tedirgin olduğunu ifade eden anne-babalar, durumu izah edemediklerini ifade ediyor.

DAHA FARKLI YERLERDE OLMASI GEREKİR

Çocuğunu okula götüren Nurcan Beder, afişlerde yer alan ifadelere tepki gösterdi. Beder, Geçen çocuğuma karşıdan poğaça alıyordum. Kızım birden çığlık attı. 'Ne oldu' diye sordum. 'Anne baksana nişanlım öldürdü' yazıyor dedi. Çocukların gözleri önünde çok kötü bir şey. Elbette herkes karşı yani. Kadınlar neden öldürülüyor Çocukların gözü önünde olması çok saçma. Daha farklı yerlerde olması gerekir şeklinde konuştu.

BEN BUNU NASIL AÇIKLAYABİLİRİM ZOR OLDUĞU İÇİN AÇIKLAYAMADIM

Perihan Yürekdinç ise, Benim çocuğum 4'üncü sınıfta. Bunları okuyabiliyor. Okuduğu zaman da bana sorabiliyor. 'Kocamı öldürdü, babamı öldürdü' gibi cümlelerin ifadeleri de zor oluyor. Toplumsal olarak güzel bir şekilde yansıtıyorum derken çocuklara da kötü yönleri oluyor. Çocuğum sordu ama ben geçiştirdim. 'Kocam öldürdü, babam öldürdü' derken ne demek istiyorlar diye sordu. Ben bunu nasıl açıklayabilirim Zor olduğu için açıklayamadım ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİSİ KÖTÜ ETKİLENİYOR TABİİ Kİ

Küçükçekmece'de yaşayan Murat Urcan de, Bence başka bir şekil bulmalılar. Bana 'niye böyle yazmışlar' diye sordu. Cevap bile veremedim. Nasıl izah edeyim 'Niye öldürmüşler' diye soruyor. 'Acaba karşı taraf ne yapmış' diye sordu. Psikolojisi kötü etkileniyor tabii ki. diye konuştu.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI BU GİBİ AFİŞLERDEN OLUMSUZ ETKİLENİR

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, bu tür afişlerin çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Karakoç, şöyle devam etti

Çocukların topluma açık yerlerde bu tarz afişlerle karşılaşmış olması her an her yerden tehlike ve şiddet geleceğine dair çocuklarda bir düşünce yaratacağı için çok uygun olmamış. Çocukların ruh sağlığı bu gibi afişlerden olumsuz etkilenir. Çünkü çocukların en çok güvendiği kişiler onların ilk bakımını veren ailesi ve yakın çevresidir. Her an her yerden özellikle de yakın çevreden böyle bir tehdit geleceğini biliyor olması, böyle bir tehdit algısının oluşturulması çocukların hayata bakışındaki temel güven duygusunun oluşmasında olumsuz etkiye sahiptir.

BİRAZ DAHA YUMUŞATARAK, GENELLEYEREK ÇOCUKLARA ANLATABİLİRİZ

Aslında toplumsal şiddete karşı farkındalık oluşturmaya çalışılarak o afişler yapılmış diyen Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, Astıkları yerler veya seçtikleri kelimeler olarak çok doğru olmamış. Çocuklara bunlar anlatılırken sonuçta toz pembe bir dünyada yaşamıyoruz. Her an her yerden şiddet veya kötü olaylar gelebilir. Belki bunları biraz daha yumuşatarak, genelleyerek çocuklara anlatabiliriz. Çocuğun başına böyle gelmeyeceği, anne ve baba olarak onu her zaman sevecekleri, koruyacakları, asla böyle bir şey yapmayacaklarının teminatını en azından biz kendimiz çocuklarımız için verebiliriz. Aileler de bu şekilde yaklaşabilir. 'Bazı annelerin başına bu gelmiş olabilir ama benim başıma gelmeyecek, ben her zaman seni koruyacağım, ne olursa olsun yanında olacağım' gibi ifadeler eğer bir afişle karşılaşmışlarsa toparlamak adına böyle söylenebilir şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, bu tür çalışmalar yapan kurumlara çağrıda bulundu. Karakoç, Toplumun üzerinde ruh sağlığı açısından nasıl bir tepki yaratabileceğini öngörerek belediyelerde çalışan ruh sağlığı uzmanları var. Bu kişilere danışarak ve çocukların gelişim dönemine göre böyle bir sorumluluk projesi üretebilirler. Sorumluluk projesinin daha çok muhatap olan kesimini veya bir zemin analizi yaparak, hedef kitleye uygun afişler asılabilir ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

