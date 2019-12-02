Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere halktan tepki geldi

02.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:54

Küçükçekmece Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek amacıyla ilçenin pek çok yerine afişler astı. Ancak ilçede yaşayan vatandaşlar, afişlerde kullanılan ifadelerin çocuklarının psikolojisini etkilediği söyleyerek tepki gösterdi.

"DURUMU ÇOCUKLARA İZAH EDEMİYORUZ"

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri konu alan afişler günler önce ilçenin farklı noktalarındaki ilan panolarına yapıştırıldı. Afişlerde "Annemi dedem öldürdü, beni nişanlım öldürdü, kızımı oğlum öldürdü, kızımı kocam öldürdü, beni oğlum öldürdü, beni eski kocam öldürdü, annemi babam öldürdü" gibi ifadeler yer alıyor. Cadde, sokak araları ve okul önlerindeki ilan panolarında bulunan afişlerdeki ifadelere vatandaşlar tepki gösterdi. Çocukların afişi gördüğünde tedirgin olduğunu ifade eden anne-babalar, durumu izah edemediklerini ifade ediyor.

"DAHA FARKLI YERLERDE OLMASI GEREKİR"

Çocuğunu okula götüren Nurcan Beder, afişlerde yer alan ifadelere tepki gösterdi. Beder, "Geçen çocuğuma karşıdan poğaça alıyordum. Kızım birden çığlık attı. 'Ne oldu' diye sordum. 'Anne baksana nişanlım öldürdü' yazıyor dedi. Çocukların gözleri önünde çok kötü bir şey. Elbette herkes karşı yani. Kadınlar neden öldürülüyor? Çocukların gözü önünde olması çok saçma. Daha farklı yerlerde olması gerekir" şeklinde konuştu.

"BEN BUNU NASIL AÇIKLAYABİLİRİM?"

Perihan Yürekdinç ise, "Benim çocuğum 4'üncü sınıfta. Bunları okuyabiliyor. Çocuğum sordu ama ben geçiştirdim. 'Kocam öldürdü, babam öldürdü' derken ne demek istiyorlar diye sordu. Ben bunu nasıl açıklayabilirim? Zor olduğu için açıklayamadım" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİ KÖTÜ ETKİLENİYOR TABİİ Kİ"

"Küçükçekmece'de yaşayan Murat Urcan de, "Bence başka bir şekil bulmalılar. Bana 'niye böyle yazmışlar' diye sordu. Cevap bile veremedim. Nasıl izah edeyim? 'Niye öldürmüşler' diye soruyor. 'Acaba karşı taraf ne yapmış' diye sordu. Psikolojisi kötü etkileniyor tabii ki." diye konuştu.

UZMANLAR UYARDI

Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, bu tür çalışmalar yapan kurumlara çağrıda bulundu. Karakoç, "Toplumun üzerinde ruh sağlığı açısından nasıl bir tepki yaratabileceğini öngörerek belediyelerde çalışan ruh sağlığı uzmanları var. Bu kişilere danışarak ve çocukların gelişim dönemine göre böyle bir sorumluluk projesi üretebilirler. Sorumluluk projesinin daha çok muhatap olan kesimini veya bir zemin analizi yaparak, hedef kitleye uygun afişler asılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA