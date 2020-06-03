Küçükçekmece'nin sesine halk karar verecek Küçükçekmece Belediyesi'nin 15-25 yaş arasındaki gençler için ücretsiz düzenlediği ses yarışmasına Küçükçekmeceli gençler büyük ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin 15-25 yaş arasındaki gençler için ücretsiz düzenlediği ses yarışmasına Küçükçekmeceli gençler büyük ilgi gösterdi. Gençlerin yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya ilçe genelinden gençler, 100 'e yakın video ile başvuruda bulundu. Usta isimlerin yer aldığı jüri kararıyla 30 video finale kaldı. Yarışmada ilk 3'e girenler ise halk oylamasıyla belli olacak.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan gençlerin tek bir video klip (şarkı) ile katıldığı yarışmanın jüri koltuğuna ünlü sanatçılar İlhan Şeşen, Çetin Akdeniz ve Gamze Kor oturdu. Ön elemeyi geçerek, finalist olma hakkı kazanan 30 video ise jüri tarafından belirlendi.

Finale kalan yarışmacıların performans videolarının linki, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya sayfalarında paylaşılarak halk oylamasına sunulacak. Halk oylamasının neticesinde; dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, Küçükçekmece Belediyesi'nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Halk oylamasında en çok oy alan kişi ya da kişiler 1. 'lik 2. 'lik ve 3. 'lük derecelerine göre ödüllere sahip olacak. Yarışma sonunda 1. seçilen yarışmacıya; 500 TL'lik hediye çeki ve karaoke eğlence seti, 2. yarışmacıya; 300 TL'lik hediye çeki ile karaoke eğlence seti, 3. yarışmacıya ise 200 TL'lik hediye çeki ile karaoke eğlence seti hediye edilecek. Yarışmaya başvuran her katılımcıya, Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan sürpriz hediye paketi ve 'Teşekkür Belgesi' verilecek. Halk oylaması sonucunda birden fazla 1. 'lik 2. 'lik ve 3. 'lük dereceleri alan yarışmacılar olursa; belirlenen ödüllere her bir katılımcı hak kazanmış olacak.

Küçükçekmece sesi yarışmasının finalistlerini belirlemek için linke https://forms.gle/FqY6oAa7EaQdiNos7 tıklayarak, oylamaya katılabiliyorsunuz.

Halk oylaması 8 Haziran Pazartesi günü sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA