Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi
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Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi

Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan davulcularını Müzik Akademisi'ndeki ritim eğitiminde bir araya getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan davulcularını Müzik Akademisi'ndeki ritim eğitiminde bir araya getirdi. İlçedeki 35'e yakın davulcunun katıldığı müzik eğitimi, renkli görüntülere sahne oldu. Ritim eğitmeni Sertaç Şanlı, "Davulu herkes çalabilirim diye düşünüyor fakat usul ve ahenk çok önemli. Bu yüzden bu eğitim de çok önem taşıyor" dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla mesailerine başlayan Ramazan davulcularına Küçükçekmece Belediyesi tarafından Müzik Akademisi'nde ritim eğitimi verildi. Ritim eğitmeni Sertaç Şanlı tarafından 2 saatlik eğitime tabii tutulan davulcular, keyifli anlar yaşadı.

"Ahenk olmazsa olmaz"

Eğitime katılanların hepsinin yıllardır bu işi yapan ustalar olduğunu dile getiren ritim eğitmeni Sertaç Şanlı, "Davul çok enteresan bir çalgı. Herkes çalabilirim diye düşünüyor fakat usuller, ahenk davul için olmazsa olmaz. Bu noktada eksik kalan davulcularımız için bu eğitimi düzenledik. Aslında zaten hepsinin çok marifetli olduklarını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi rahatsız etmeden çalmak önemli"

13-14 yaşlarında bu işe başladığını söyleyen Özgür Çekiç, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Alaylıyım, profesyonel bir eğitimim yok ama aileden görerek öğrendik. Davul çalmak çok keyifli. Davulu insanları rahatsız etmeden bunu çalmak zor bir şey. Bu işi uzun zamandan beri yapıyoruz ama hocamın da bize katkısı oldu. Bilmediğimiz manileri öğrendik. Mani de Ramazan'ın olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

Yıldıray Çelik ise, "7-8 yaşımdan beri davul çalıyorum. Her Ramazan olduğu gibi bu sene de görevimizin başındayız. Pandemiden dolayı evde herkes sıkıldı, bunaldı. Mahalle insanımız bizi görünce mutlu oluyor. İyi ki bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Hakkıyla çalabilmek çok mühim. Bu eğitimin iyi olduğunu düşünüyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye bize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi
Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi
Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi
Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi
Küçükçekmece'nin Ramazan davulcularına ritim eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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