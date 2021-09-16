Küçükçekmece müzik akademisi genel yetenek sınavı başvuruları başladı - Haberler
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Küçükçekmece müzik akademisi genel yetenek sınavı başvuruları başladı

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Küçükçekmece müzik akademisi genel yetenek sınavı başvuruları başladı

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekleri keşfetmeye devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunda yeni öğrencilerine kapılarını aralayacak olan Müzik Akademisi'nin Genel Yetenek Sınavı başvuruları başladı. 8-16 yaş aralığındaki notaya gönül veren, müzik tutkunu çocuklar ve gençler, Genel Yetenek Sınavı'na 26 Eylül'e kadar online başvuruda bulunabilir.

Geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeyi amaçlayan ve yeteneklerine göre öğrencilere özel hazırlanan eğitim metoduyla estrüman eğitiminde etkin bir süreç yürüten Müzik Akademisi, yeni eğitim- öğretim dönemine hazırlanıyor. Piyano, Gitar, Keman, Bağlama ve Perküsyon branşlarında eğitim veren Akademide, 2021 - 2022 eğitim yılında Ney, Mey, Kaval, Ud, Duduk, Bas Gitar, Elektrik Gitar, Yan Flüt branşlarında da başvuru doluluk oranına göre eğitim verilmesi planlanıyor.

Başvurular 26 Eylül'e kadar online devam edecek

Küçükçekmece'de ikamet eden 8-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere verilecek müzik eğitimi için yetenek sınavı başvuruları 26 Eylül'de sona erecek. Başvurular, http://kurslar.kucukcekmece.istanbul/kucukcekmece-muzik-akademisi adresi üzerinden online gerçekleştirilecek.

Profesyonellerden 2 veya 4 yıllık eğitim

Müzik Akademisi'nde genel yetenek sınavı ile eğitime hak kazanan öğrencilere alanında profesyonel eğitmenler tarafından 2 veya 4 yıllık eğitimler verilmektedir. Eğitim sürecinde İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü ile imzalanan protokol çerçevesinde müzik eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler başarı belgesi almaya hak kazanacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece müzik akademisi genel yetenek sınavı başvuruları başladı

Küçükçekmece müzik akademisi genel yetenek sınavı başvuruları başladı

Küçükçekmece müzik akademisi genel yetenek sınavı başvuruları başladı

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Haber: Küçükçekmece müzik akademisi genel yetenek sınavı başvuruları başladı - Haberler
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