Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü
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Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü.

Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kötü kokuya neden olan dere havadan görüntülendi.

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi kırmızı rengine büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Derenin bazı bölgelerinde rengin yer yer çok koyulaştığı görüldü. Kırmızı renge bürünen dere havadan görüntülendi. Öte yandan menekşe deresi geçtiğimiz aylarda da aynı renge bürünmüştü.

Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü
Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü
Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü
Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü - Haberler
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