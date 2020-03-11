Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak - Haber
Küçükçekmece, 14 Mart, Güncel

Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak

Küçükçekmece'de öne çıkan sorunları ve çözümleri ilçe halkıyla birlikte konuşmak, kamucu bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak ve hemşehriciliği aşarak ortak bir kent kültürü oluşturmak amacıyla 14 Mart Cumartesi günü "1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı" yapılacak.

11.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:31
Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak

Küçükçekmece'de öne çıkan sorunları ve çözümleri ilçe halkıyla birlikte konuşmak, kamucu bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak ve hemşehriciliği aşarak ortak bir kent kültürü oluşturmak amacıyla 14 Mart Cumartesi günü "1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı" yapılacak.


Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve tam gün sürecek. Çalıştay'a sivil toplum kuruluşlarının, köy ve yöre derneklerinin, ilçedeki üniversitelerin, okul aile birliklerinin, meslek odalarının, sendikaların ve kamu kurumlarının temsilcileri katılacak. Çalıştayı'da "kentsel dönüşüm ve deprem, kent yoksulluğu, eğitim, kültür, gençlik, engelsiz kent ve sokak hayvanları" başlıklarından oluşacak 7 "Çalışma Grubu" önce kendi aralarında, sonra da sonuçları birlikte tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.


"Gel fikrini söyle"


Halkın bütün süreçlere katıldığı, hesap verebilen, şeffaf ve kamucu bir belediyecilik anlayışını savunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklamada "7'den 70'e tüm vatandaşlarımız kente dair her konuda söz sahibidir. Çalıştay'da hem Küçükçekmece'nin temel sorunlarını konuşmak, hem de söze, karara ve yetkiye vatandaşlarımızın katılımcılığını artırmak istiyoruz. O yüzden çalıştayın ana sloganını da "Gel Fikrini Söyle" olarak belirledik. Küçükçekmece'de bulunan bütün kurumların temsilcilerini, hiçbir ayrım yapmadan çalıştaya davet ettik. 14 Mart'ta yapacağımız çalıştaydan sonra, Nisan ayında da tüm Küçükçekmeceleri davet edeceğimiz ve hesap vereceğimiz bir kent kurultayı yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Haber
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu Haber
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor Haber
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Emrah Levent Can Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:47:45. #1.14#