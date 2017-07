Küçükçekmece "Hünerli Eller Çarşısı'na" Kavuşuyor

Sosyal belediyecilik faaliyetlerine aralıksız devam eden Küçükçekmece Belediyesi, kadınlara kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini satma imkanı sunmaya hazırlanıyor. "Beşik sallayan eller, gün gelir dünyayı sallar" şiarı ile kadına verdiği değeri her zaman hissettiren Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Kültür Merkezi karşısında "Hünerli Eller Çarşısı"nı açmak için kolları sıvadı.



Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Kültür Merkezi Karşısında faaliyete geçirilecek 'Hünerli Eller Çarşısı'nda ihtiyaç sahibi kadınlar bir taraftan sosyalleşirken bir yandan da aile ekonomisine katkısını artırabilecek. Çarşıda ayrıca zamanını değerlendirerek, el sanatları kurslarında tecrübe sahibi olan kadınların ürettikleri ürünler de görücüye çıkacak.



Kendi yaptıkları ürünleri hiçbir ücret ödemeden açılan 'Hünerli Eller Çarşısı'nda satma imkanı bulacak kadınlar, hem aile bütçelerine destek olacak hem de verdikleri emeğin karşılığını alacak.



Küçükçekmeceli kadınlara umut dünyasının kapılarını açan Hünerli Eller Çarşısı'nda toplamda 24 dükkan yer alacak. Her biri 4 metrekare olan dükkanlarda kadınlar, belirlenen takvim aralığında; ahşap boyama, takı tasarım, ebru, keçe işi, resim, cam süsleme, çini, mefruşat, çeyiz ürünleri, taş sanatı, kokulu mum- sabun, Alüminyum folyo, animegurmi (örgü oyuncak) ve daha birçok kategoride emek verdikleri ürünleri satabilmenin mutluluğunu yaşayacak. Her biri farklı tarzda ve içerikte hazırlanacak dükkanlardan 4 tanesi ihtiyaç sahibi engelli aileler için tahsis edilecek.



Çarşıyı ziyarete gelenler dükkanlardan gözleme, pasta börek, ev yapımı tarhana, salça, reçel, mantı ve erişte gibi yöresel ürünleri de yerinde tatma fırsatı bulabilecek. El emeğinin ve göz nurunun merkezi olacak çarşıda sanat galerisi, kafeterya, çocuk oyun alanı bulunacak. Esnafının tamamının kadın olduğu Hünerli Eller Çarşısı'nda bulunan etkinlik alanı yıl içerisinde renkli gösterilere sahne olacak. - İSTANBUL