Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı Vatandaşlar motosiklete çarpan araca saldırıp hasar verdi Küçükçekmece'de hafif ticari araç sürücüsü iddiaya göre, ters yöne girerek motosikletliye çarptı.

- Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Vatandaşlar motosiklete çarpan araca saldırıp hasar verdi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de hafif ticari araç sürücüsü iddiaya göre, ters yöne girerek motosikletliye çarptı. Yaralı motosikletli hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar ise hafif ticari araca saldırarak hasar vermeye çalıştı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ters yönden gittiği sırada motosikletliye çarptı. Motosikletli aracın çarpması sonucu kontrolünü kaybederek yere düştü. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar, hafif ticari araca vurarak hasar vermeye çalıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araca hasar vermeye çalışanları sakinleştirirken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yaralı motosikletli yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ise polis merkezine götürülürken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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Küçükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
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