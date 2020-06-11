KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NE BIRAKILAN ATIK SULAR GÖRÜNTÜLENDİ
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NE BIRAKILAN ATIK SULAR GÖRÜNTÜLENDİ

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NE BIRAKILAN ATIK SULAR GÖRÜNTÜLENDİ -Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü kahverengiye bürünürken, gölden koku da yükselmeye başlamıştı.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NE BIRAKILAN ATIK SULAR GÖRÜNTÜLENDİ
11.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:46

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NE BIRAKILAN ATIK SULAR GÖRÜNTÜLENDİ 

-Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü kahverengiye bürünürken, gölden koku da yükselmeye başlamıştı. Küçükçekmece Gölü'ne uzanan kanalizasyon borularından akan kahverengi renkteki suların göle karıştığı görüldü. 

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İbrahim MAŞE  İSTANBUL, - Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü son günlerde kahverengiye büründü. Renk değiştiren gölden koku da yükselmeye başladı. Çevrede yaşayan vatandaşlar bu manzaradan rahatsız olduklarını belirtirken, göle uzanan bazı kanalizasyon borularından atık su bırakıldığı görüldü. Görüntülerde borulardan akan kahverengi renkteki atık suların, göle karıştığı görülüyor. Ayrıca göl yüzeyindeki pislikler de dikkat çekiyor. Küçükçekmece sakinleri renk değiştiren gölle ilgili bir an önce çalışmasını yapılmasını istiyor. KÜÇÜKÇEKMECE SAKİNLERİNİ RAHATSIZ EDİYOREmir Rahman Akman, Ben hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak yürüyüş yapmaya geliyorum. Ancak bazen renk değişiyor ve koku oluşuyor. Bu koku Küçükçekmece sakinlerini rahatsız ediyor. Burada kürek takımımız var. Onlar antrenmanlarını yapıyor. Onlar için de dezavantaj yarattığını düşünüyorum. Bir ara kesilmişti. Göle herhangi bir atık atılmadığı söylenmişti. Şimdi hem o kanalizasyonlardan olsun hem de kaynağının nereden geldiğini bilemediğimiz bazı atıklar tekrar buraya atılmaya başladı ki göl tekrar renk değiştirdi ifadelerini kullandı. ARAŞTIRILMASI LAZIM, RAHATSIZIZ

Bayram Baki Petek, Son zamanlarda böyle bir koku ve renk değişimi oldu. Sebebini bilmiyorum ama araştırılması lazım. Rahatsızız. Suyun yüzeyinde de baya pislik var. Yaklaşık bir aydır böyle. Daha önceden yoktu. Yetkililerden yapılması gereken ne varsa yapmalarını istiyoruz diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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