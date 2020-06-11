KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİNDE ATIK İDDİASI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİNDE ATIK İDDİASI

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nün bir bölümü kahverengiye bürünürken, gölden koku da yükselmeye başlamıştı.

11.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:12

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nün bir bölümü kahverengiye bürünürken, gölden koku da yükselmeye başlamıştı. Çevre sakinleri, Küçükçekmece Gölü'ne uzanan kanalizasyon borularından akan kahverengi renkteki suların göle karıştığını belirtiyor.

Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü son günlerde kahverengiye büründü. Renk değiştiren gölden koku da yükselmeye başladı. Çevrede yaşayanlar oluşan manzaradan rahatsız olduklarını belirtirken, göle uzanan bazı kanalizasyon borularından atık su bırakıldığı kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde de borulardan akan kahverengi renkteki atık suların, göle karıştığı görülüyor. Ayrıca göl yüzeyindeki pislikler de dikkat çekiyor. Küçükçekmece sakinleri renk değiştiren gölle ilgili bir an önce çalışmasını yapılmasını istiyor.

"KÜÇÜKÇEKMECE SAKİNLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Emir Rahman Akman, "Ben hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak yürüyüş yapmaya geliyorum. Ancak bazen renk değişiyor ve koku oluşuyor. Bu koku Küçükçekmece sakinlerini rahatsız ediyor. Burada kürek takımımız var. Onlar antrenmanlarını yapıyor. Onlar için de dezavantaj yarattığını düşünüyorum. Bir ara kesilmişti. Göle herhangi bir atık atılmadığı söylenmişti. Şimdi hem o kanalizasyonlardan olsun hem de kaynağının nereden geldiğini bilemediğimiz bazı atıklar tekrar buraya atılmaya başladı ki göl tekrar renk değiştirdi" ifadelerini kullandı.

"ARAŞTIRILMASI LAZIM, RAHATSIZIZ"

Bayram Baki Petek, "Son zamanlarda böyle bir koku ve renk değişimi oldu. Sebebini bilmiyorum ama araştırılması lazım. Rahatsızız. Suyun yüzeyinde de baya pislik var. Yaklaşık bir aydır böyle. Daha önceden yoktu. Yetkililerden yapılması gereken ne varsa yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİNDE ATIK İDDİASI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Haber
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Şener Şen Yasmin Erbil Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Ankara Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİNDE ATIK İDDİASI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:40:34. #1.15#
title